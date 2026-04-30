Кемеровчанин получил 4,5 года колонии за ограбление женщины с помощью банковской карты

Суд вынес приговор 44-летнему рецидивисту из Кемерова по делу об ограблении. Об этом сообщил сайт vse42.ru со ссылкой на ГУ МВД РФ по региону.

В полицию обратилась 38-летняя местная жительница. Она рассказала, что неизвестный мужчина подошел к ней на улице и, приставив к животу предмет, похожий на нож, потребовал отдать ему деньги. Потерпевшая, испугавшись за свою жизнь, отдала фигуранту сумку.

Позже выяснилось, что предметом, который использовался в качестве оружия, оказалась обычная банковская карта. Злоумышленника приговорили к 4,5 года лишения свободы в колонии строгого режима.