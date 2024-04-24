Каспарова и Гудкова заочно арестовали в России | 360°

Криминал 24 апреля 2024, 20:11 Каспарова и Гудкова заочно арестовали в России В Коми заочно арестовали Каспарова и Гудкова по делу о терроризме РИА «Новости»

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Сыктывкарский городской суд заочно арестовал четырех человек, в том числе шахматиста Гарри Каспарова* и политика Геннадия Гудкова*. Их обвинили в создании террористического общества, сообщила пресс-служба суда.

«Суд избрал меру пресечения … <…> обвиняемым в создании террористического общества, в его руководстве, финансировании террористической деятельности и в ее публичном оправдании», — отметили в инстанции.

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Уголовное дело завели по материалам УФСБ России по Республике Коми. Фигурантам избрали меру пресечения в виде ареста сроком на два месяца.

В список иноагентов Каспарова* внесли еще в 2022 году. Минюст счел, что шахматист вел политическую деятельность за счет финансирования с Украины и из Соединенных Штатов. Гудков* попал в перечень иностранных агентов в феврале.

*Признаны в России физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента, внесены Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов.