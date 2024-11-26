Карманницу задержали в Нижнем Новгороде
В Нижнем Новгороде задержали 55-летнюю женщину из Свердловской области, ее подозревают в серии карманных краж. Об этом сообщило НИА «Нижний Новгород» со ссылкой на ГУ МВД региона.
Женщина в основном промышляла в транспорте. Она воровала из сумок гаджеты, на ее счету не меньше трех краж.
Подозреваемую задержали, она призналась, что совершала преступления. Более того, она уже была судима за кражу раньше. Возбуждено уголовное дело.
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