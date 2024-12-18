Калининградским врачам отменили приговор по делу об убийстве младенца

Первый апелляционный суд общей юрисдикции отменил приговор врачам из Калининграда Элине Сушкевич и Елене Белой, которых судили за убийство младенца. Об этом РИА «Новости» сообщили в пресс-службе инстанции.

«Апелляционная инстанция отменила приговор и направила дело на новое рассмотрение», — подчеркнули в суде.

Калининградские врачи остаются под стражей.

В сентябре 2022 года Московский областной суд приговорил реаниматолога Сушкевич и исполняющую обязанности главврача Белую к 9 и 9,5 года колонии общего режима соответственно.

По версии обвинения, они убили недоношенного ребенка, поскольку не желали портить статистику. Защита, в свою очередь, уверяла, что в действиях врачей не было злого умысла.

После освобождения медработники три года не смогут работать по профессии.

Адвокат потерпевшей стороны Лариса Гусева 14 сентября сообщила, что осужденные по делу об убийстве младенца в роддоме обжаловали приговор суда.