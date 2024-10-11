Юрист из Нижнего Новгорода потеряла 7 млн рублей, поверив в схему быстрого заработка на бирже

В Нижнем Новгороде местная жительница, глава юридической фирмы, лишилась семи миллионов рублей из-за действий мошенников. Об этом написал сайт newsnn.ru со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по региону.
С женщиной связался некий незнакомец, который представился менеджером биржи. Он рассказал о возможности быстро разбогатеть с помощью «игры» на одной из площадок. Таким образом он убедил нижегородку перевести на электронный кошелек для криптовалюты крупную сумму денег.
Когда жертва мошенничества поняла, что ее обманули, она обратилась в полицию. Заведено уголовное дело.
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