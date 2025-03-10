Юношу задержали за серийное мошенничество на сайте объявлений в Петербурге

Сотрудники полиции задержали 18-летнего жителя Санкт-Петербурга по подозрению в мошенничестве на одном из популярных сайтов объявлений. Об этом сайту Piter.TV сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД России.

По данным правоохранителей, молодой человек размещал объявления о продаже одежды, получал деньги от покупателей, но товар им не отправлял. После оплаты в мессенджере покупатель переводил деньги на подставные счета, а затем их обналичивали через крипто-валютные площадки. На счету подозреваемого не менее 10 таких преступлений.

Во время обыска у фигуранта нашли восемь банковских карт разных банков, пять сим-карт, мобильный телефон и ноутбук. Следователи возбудили уголовное дело о мошенничестве.