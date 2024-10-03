Юношу из Салехарда будут судить за хранение наркотиков
В Салехарде будут судить 17-летнего молодого человека, который употреблял наркотики и хранил их у себя дома. Об этом сообщил Ura.ru со ссылкой на СУ СКР по ЯНАО.
Отмечается, что юноша держал запрещенные вещества дома, где также жили его родные и маленький ребенок. Наркотики изъяли, а обвиняемого ждет суд.
Кроме того, правоохранителям также удалось задержать и наркоторговца, в его отношении также ведется расследование.
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