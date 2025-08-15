Юноша стал фигурантом дела о покушении на убийство школьника в Петербурге

В Санкт-Петербурге следователи возбудили уголовное дело против 18-летнего молодого человека, который напал с ножом на 16-летнего школьника. Петербуржец стал подозреваемым в покушении на убийство. Об этом сообщил сайт «Мойка 78» со ссылкой на пресс-службу регионального ГСУ СК России.
По информации следователей, вечером 10 августа во дворе дома на проспекте Науки пьяный фигурант поссорился с потерпевшим и нанес ему не менее четырех ударов ножом в голову, туловище, руки и ноги. Однако довести задуманное до конца он не смог, так как пострадавшему оказали медицинскую помощь.
Сейчас Следственный комитет решает вопрос об избрании меры пресечения для задержанного. Расследование преступления продолжается.
