Юноша из Нового Уренгоя стал фигурантом дела о вовлечении подростков в кражи из магазина

В Новом Уренгое возбудили уголовное дело о вовлечении несовершеннолетних в совершение краж из магазина. По данным Следственного комитета Ямало-Ненецкого автономного округа, преступления совершались в феврале и марте 2026 года, а общий ущерб составил 47 тысяч рублей, сообщил сайт URA.RU.
По информации ведомства, подозреваемый, достигший 18-летнего возраста, угрозами и обещаниями вовлекал двоих подростков 12 и 13 лет в серию краж товарно-материальных ценностей из магазина. Против молодого человека возбудили уголовное дело.
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