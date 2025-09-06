Юноша из Екатеринбурга попал под статью за ограбление незнакомца

В Екатеринбурге 18-летний юноша напал на прохожего. Об этом сообщил TagilCity со ссылкой на пресс-службу полиции города.

По предварительным данным, молодой человек ударил по голове незнакомца, возвращавшегося домой после рабочей смены. Фигурант похитил сумку с деньгами и документами, а затем сбежал.

Пострадавший обратился в полицию и медицинскую службу, где выяснилось, что он получил сотрясение мозга. Вскоре правоохранительные органы задержали подозреваемого. Возбуждено уголовное дело.