Йеменскому студенту в Екатеринбурге дали шесть лет колонии за домогательства

Суд вынес приговор студенту из Йемена Каиду Рами Салех Яхье, которого обвинили в сексуальных домогательствах. Об этом сообщило агентство Ura.ru .

Всего подсудимому вменили восемь преступных эпизодов.

«Суд признал виновным Каида. По совокупности ему назначено шесть лет в колонии строгого режима», — заявил судья.

Йеменца задержали 18 октября 2023 года. Он учился в Уральском государственном медицинском университете в Екатеринбурге. По информации правоохранителей, молодой человек нападал на незнакомых женщин — подходил сзади и хватал их за различные части тела.

Среди пострадавших оказалась мать, которая в момент нападения была вместе с маленьким ребенком.

Ранее Иркутский областной суд вынес приговор 52-летнему жителю Тулуна, обвиняемому в убийствах и изнасилованиях. Он получил 24 года колонии строгого режима.