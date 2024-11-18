Ямальца осудили за трату 30 тысяч с чужой карты

Жителя Надыма осудили за кражу после того, как он потратил деньги с чужой найденной карты. Об этом сообщил Ura.ru со ссылкой на пресс-службу СУ СКР по ЯНАО.

В июле ямалец нашел во дворе многоквартирного дома чужую банковскую карту и решил купить с ее помощью продукты. Сначала он расплатился в магазине, а потом еще и в парикмахерской. Всего мужчина потратил около 30 тысяч рублей.

В итоге его задержали и осудили за кражу с банковского счета. Мужчина получил уголовный штраф 110 тысяч рублей.