Избивший пенсионерку в Новосибирске курьер пытался сбежать из города

В Новосибирске на вокзале задержали курьера по подозрению в избиении женщины

Полицейские в Новосибирске задержали курьера, подозреваемого в избиении женщины. Кадры в Telegram-канале показала представитель МВД Ирина Волк.

Она уточнила, что мужчину схватили на вокзале Новосибирск-Главный, он пытался покинуть город.

Ранее в соцсетях завирусилось видео, на котором молодой человек с курьерским рюкзаком без видимых причин ударил ногой по голове пожилую женщину в подземном переходе. Пострадавшая рухнула на пол и сильно ударились. Женщине своевременно оказали помощь, ее жизни сейчас ничто не угрожает.

Волк добавила, что нападавшим оказался 28-летний местный житель. Против мужчины завели уголовное дело по статье «Побои».

В пресс-службе сервисе доставки «Купер» заявили, что немедленно уволили его, а все данные и материалы отправили правоохранителям.