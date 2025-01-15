Избивших пенсионера за замечание о громкой музыке подростков задержали

Полицейские задержали подростков, которые избили пенсионера в Ярославской области. Об этом сообщили в пресс-службе регионального главка МВД.

«В целях определения степени тяжести возможных травм, полученных гражданином, назначено проведение судебно-медицинской экспертизы. Молодые люди переданы в следственные органы», — рассказали в ведомстве.

Драка произошла в одном из жилых дворов на улице Моторостроителей в Рыбинске вечером 14 января. Между 60-летним местным жителем и двумя подростками завязался конфликт, который перерос в потасовку. Пенсионера избили 18-летний и 14-летний парни. Пострадавшего госпитализировали.

Telegram-канал Baza сообщил, что конфликт начался из-за того, что пенсионер попросил подростков убавить громкость музыки в машине. Один из парней вышел из автомобиля с пистолетом и прогнал мужчину.

Разозлившись на поведение молодых людей, пенсионер достал из своего рюкзака несколько консервов и кинул их в авто. В ответ на это подростки избили его. У мужчины диагностировали множественные переломы костей лица, перелом носа и глазницы.