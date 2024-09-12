Избившего баскетболиста ЦСКА мужчину отправили в колонию

Суд приговорил Юсуфа Мирашурова, избившего баскетболиста ЦСКА Алексея Шведа, к трем годам колонии общего режима. Об этом сообщили в пресс-службе столичных судов общей юрисдикции.

В судебной инстанции подчеркнули, что гражданский иск потерпевшего удовлетворили частично.

Нападение на спортсмена произошло вечером 1 мая прошлого года у ресторана на Большой Никитской улице в Москве. Швед упал и ударился головой о тротуар. Он получил черепно-мозговую травму, переломы костей черепа и ушиб головного мозга.

Баскетболист сумел восстановиться после травмы и с прошлой осени выступает за китайский клуб «Шаньси Лунгс».

В апреле в Волгодонске подожгли автомобиль BMW, принадлежавший боксеру Дмитрию Кудряшову. Спортсмен назвал того, кто это сделал, животным.

А в феврале фигуриста Владислава Дикиджи чуть не зарезали в петербургском метро. Злоумышленника вскоре задержали, им оказался местный житель. Причиной конфликта он назвал отказ спортсмена уступить ему место.