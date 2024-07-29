Избивавшие подростков в Мытищах мигранты попали под уголовное дело

СК завел уголовное дело против нападавших на подростков в Мытищах мигрантов

Уголовное дело о хулиганстве завели подмосковные следователи после серии нападений на жителей городского округа Мытищи, которые устраивали молодые люди, приехавшие из Таджикистана. Как сообщили в пресс-службе ведомства, спровоцированные драки подростки снимали на видео и выкладывали в интернет.

Криминалисты уточнили, что в основном пострадавшими от провокации приезжих стали местные подростки, на которых группировка нападала толпой и избивала.

«Группа граждан Таджикистана 2004 и 2005 годов рождения беспочвенно избивает несовершеннолетних подростков, после чего выкладывает видеозаписи с происходящим в интернет», — уточнили в пресс-службе.

Следователи изучили опубликованные видеозаписи и приступили к установлению личностей подозреваемых для задержания. Кроме того, они намерены найти потерпевших от нападений.

Судебные приставы Московской области за первые шесть месяцев этого года доставили в центры временного содержания 2516 нелегальных мигрантов. Еще 2433 иностранца выдворили из России за нарушение закона по решению суда.

Гей-парад в акватории Сены. Зачем Париж смешал Олимпиаду с грязью?

«Население об этом не знало». Что произошло на Беломорканале

Психологические костыли. Зачем британки принялись закапывать сосиски перед свадьбой

Бомбардировка любовью. Как люди попадают в секты

Фейк об убийстве детей в Донбассе в 2014-м ради «даты памяти» опровергли

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте