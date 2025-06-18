Останки девушки, убитой свекром в сентябре 2024 года в Чечне, похоронили в Лобне

Накануне в Лобне захоронили останки девушки, убитой в Чечне в сентябре прошлого года. Мать погибшей Христины Анастасия поделилась с 360.ru подробностями о деле дочери: обвиняемый в расправе над ней свекор отправился на СВО.

После убийства бывшей жены сына мужчина признался в преступлении и заявил, что сжег тело девушки. Ее мать не поверила показаниям и думала, что свекор хотел скрыть изнасилование.

Останки убитой обнаружили давно, были следственные мероприятия. Матери передали их в феврале, но захоронить урну удалось только накануне.

«Долгий процесс был. Суд факт смерти устанавливал. <…> В мешке остались фрагменты. Половину он в реку выкинул. А все то, что в мешке было, там осталось — 88 фрагментов костей», — поделилась Анастасия.

Женщина рассказала, что у нее не было никаких документов, подтверждающих факт смерти дочери: только останки, по которым не сделали даже заключения, человеческие ли они.

«Но одна была единственная улика у нас — удавка, которой он душил. Там были его отпечатки пальцев и ее кровь», — рассказала собеседница 360.ru.

По словам Анастасии, мужчина дал признательные показания, а потом отправился в зону СВО, подписав контракт на год. По возвращении его ждет суд.

«Просто он невменяемый человек, опасный для общества», — отметила собеседница 360.ru.

Анастасия также рассказала, что муж Христины Ахмед не разрешает ей видеться со внучкой. Один раз женщине удалось пообщаться с ребенком по видеосвязи — помог адвокат. С тех пор чеченские родственники заблокировали все контакты в социальных сетях.