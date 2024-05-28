«Иви» оштрафовали за распространение фильмов со сценами ЛГБТ

Суд оштрафовал «Иви» на 1,2 миллиона рублей за фильмы со сценами ЛГБТ

Фото: Freepik

Таганский суд Москвы оштрафовал стриминговый сервис «Иви» за показ фильмов, демонстрирующих нетрадиционные сексуальные отношения. Об этом сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции города Москвы.

«Таганский районный суд города Москвы признал Общество с ограниченной ответственностью „Иви.ру“ виновным в совершении административного правонарушения <…> „Распространение среди несовершеннолетних информации, демонстрирующей нетрадиционные сексуальные отношения“», — отметили в сообщении суда.

Штрафные санкции составили 1,2 миллиона рублей.

Ранее Роскомнадзор в первом квартале 2024 года удалил или заблокировал почти 172 тысячи материалов, опубликованных в Интернете. По данным пресс-службы, ведомство боролось с публикациями с порнографическим и пронаркотическим контентом, экстремистским содержанием, пропагандой ЛГБТ* и фейками о ВС РФ.

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