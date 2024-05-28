«Иви» оштрафовали за распространение фильмов со сценами ЛГБТ
Суд оштрафовал «Иви» на 1,2 миллиона рублей за фильмы со сценами ЛГБТ
Таганский суд Москвы оштрафовал стриминговый сервис «Иви» за показ фильмов, демонстрирующих нетрадиционные сексуальные отношения. Об этом сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции города Москвы.
«Таганский районный суд города Москвы признал Общество с ограниченной ответственностью „Иви.ру“ виновным в совершении административного правонарушения <…> „Распространение среди несовершеннолетних информации, демонстрирующей нетрадиционные сексуальные отношения“», — отметили в сообщении суда.
Штрафные санкции составили 1,2 миллиона рублей.
Ранее Роскомнадзор в первом квартале 2024 года удалил или заблокировал почти 172 тысячи материалов, опубликованных в Интернете. По данным пресс-службы, ведомство боролось с публикациями с порнографическим и пронаркотическим контентом, экстремистским содержанием, пропагандой ЛГБТ* и фейками о ВС РФ.
* Признано в России экстремистским движением и запрещено