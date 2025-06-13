Жительницу Иркутска задержали за оскорбительное видео

МВД: в Иркутске женщину задержали за дискредитацию ВС России в видео

Иркутская полиция задержала местную жительницу, которая записала и выложила в Сеть скандальный ролик. В нем женщина негативно отозвалась о Дне России и дискредитировала российскую армию, сообщила пресс-служба МВД по региону.

По ее данным, автором видео является имеющая судимость 35-летняя жительница города Шелехов. Ранее она работала бортпроводницей.

Когда к ней пришли сотрудники Центра противодействия экстремизму, женщина отказалась открывать дверь и разразилась нецензурной бранью. Также она пригрозила, что может навредить себе.

В результате спасателям пришлось вскрывать дверь при помощи специальных инструментов. При общении с полицейскими задержанная вела себя неадекватно и вызывающе. Женщина несколько раз попыталась сбежать.

«Ее доставили в психоневрологический диспансер, где она прошла процедуру для установления состояния опьянения или употребления запрещенных веществ», — отметили в пресс-службе.

После задержания женщина не стала приносить извинений за то, что публично пожелала смерти российским военным. Она заявила News.ru, что высказала свое мнение в видео на личной странице, но кто-то его слил в общий доступ.

«Я не ожидала, что будет такой ажиотаж. Я хочу максимально быстро уехать из страны, конечно. Мне здесь делать нечего», — добавила блогер.

Ранее ФСБ задержала россиянина, который призывал взорвать Крымский мост. Безработный житель поселка Советский размещал антироссийские материалы в чатах в Telegram.