Иностранца задержали за попытку незаконно вывезти золото из Красноярска

В аэропорту Красноярска сотрудники таможни задержали иностранца, пытавшегося незаконно вывезти золотые самородки за границу. Об этом сообщил « Проспект Мира » со ссылкой на краевое таможенное управление.

Предварительно, 35-летний мужчина собирался вылететь в Ташкент, но при прохождении досмотра не указал наличие запрещенных к перевозке товаров. В ходе осмотра сотрудники обнаружили под чехлом мобильного телефона тайник, в котором находилось девять золотых самородков общей стоимостью 48 тысяч рублей.

В отношении нарушителя составили административный протокол, а золото изъяли. Информация передана в транспортную полицию.