Иностранца задержали за попытку незаконно вывезти золото из Красноярска

В аэропорту Красноярска сотрудники таможни задержали иностранца, пытавшегося незаконно вывезти золотые самородки за границу. Об этом сообщил «Проспект Мира» со ссылкой на краевое таможенное управление.
Предварительно, 35-летний мужчина собирался вылететь в Ташкент, но при прохождении досмотра не указал наличие запрещенных к перевозке товаров. В ходе осмотра сотрудники обнаружили под чехлом мобильного телефона тайник, в котором находилось девять золотых самородков общей стоимостью 48 тысяч рублей.
В отношении нарушителя составили административный протокол, а золото изъяли. Информация передана в транспортную полицию.
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