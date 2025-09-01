Иностранца задержали в Петербурге по делу об убийстве мужчины

Петербургские правоохранители задержали 50-летнего иностранца по подозрению в убийстве. Об этом сообщил Piter TV со ссылкой на СУ СК РФ по городу.

Трагедия произошла 31 августа в квартире одного из домов по Выборгскому шоссе. По версии следствия, фигурант, находясь в состоянии алкогольного опьянения, напал на своего знакомого с ножом.

Потерпевший получил ранения, несовместимые с жизнью. Возбуждено уголовное дело.