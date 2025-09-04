Иностранца осудят за покушение на убийство беременной сожительницы в Петербурге

Суд Санкт-Петербурга рассмотрит уголовное дело против 25-летнего гражданина Азербайджана, который обвиняется в попытке убийства сожительницы. Мужчину задержали в июне в институте скорой помощи имени Джанелидзе, сообщил телеканал «Санкт-Петербург» со ссылкой на представителей регионального СУ СУ России.

По данным следствия, во время ссоры в квартире на Белградской улице фигурант ударил 43-летнюю возлюбленную ножом в живот и несколько раз полоснул по груди. Женщина находилась на четвертом месяце беременности.

Обвиняемому предъявили обвинение в причинении тяжкого вреда здоровью. Когда следователи выяснили, что он знал о беременности женщины, статью утяжелили.

Оказалось, что за неделю до покушения мужчина уже нападал на сожительницу, избил ее кулаками, но женщина не обратилась в полицию. Теперь злоумышленнику грозит до 15 лет лишения свободы.