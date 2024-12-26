Иностранца обвинили в попытке убийства в Петербурге

Во Фрунзенском районе Северной столицы завершили расследование уголовного дела против гражданина Узбекистана. Его обвиняют в покушении на убийство двух лиц. Об этом сообщила NevaToday со ссылкой на пресс-службу ГСУ СК по Петербургу.

По данным следствия, ночью в конце августа в квартире на Будапештской улице произошел конфликт между пьяным мужчиной и его соотечественниками. После того как двое участников конфликта заснули, обвиняемый несколько раз ударил их ножом в шею и тело. Пострадавшие смогли добраться до лестничной площадки, где их увидел сосед и вызвал полицию. Мужчин госпитализировали. Дело направили в суд.