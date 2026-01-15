Иностранный ВНЖ нашли у арестованной вице-президента «Оборонстроя» Ясаковой
У арестованной в ноябре 2025 года бывшего вице-президента ликвидированного «Оборонстроя» Ирины Ясаковой обнаружили имущество за рубежом и вид на жительство в иностранном государстве. Информация об этом есть в картотеке Таганского районного суда.
Защита Ясаковой ходатайствовала перед судом об изменении меры пресечения на домашний арест. Адвокаты указывали, что подзащитная сдала загранпаспорт и добровольно являлась на следственные действия.
В ответ на апелляцию суд постановил оставить Ясакову под стражей. В инстанции пояснили, что она не проживала до ареста по месту регистрации и скрывалась с помощью знакомых и методов конспирации.
Против Ясаковой ведут дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере, ей грозит до 10 лет лишения свободы.
Ранее скрывшую получение ВНЖ в США жительницу Челябинска отправили под суд.