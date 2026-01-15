Иностранный ВНЖ нашли у арестованной вице-президента «Оборонстроя» Ясаковой

У арестованной в ноябре 2025 года бывшего вице-президента ликвидированного «Оборонстроя» Ирины Ясаковой обнаружили имущество за рубежом и вид на жительство в иностранном государстве. Информация об этом есть в картотеке Таганского районного суда.

Защита Ясаковой ходатайствовала перед судом об изменении меры пресечения на домашний арест. Адвокаты указывали, что подзащитная сдала загранпаспорт и добровольно являлась на следственные действия.

В ответ на апелляцию суд постановил оставить Ясакову под стражей. В инстанции пояснили, что она не проживала до ареста по месту регистрации и скрывалась с помощью знакомых и методов конспирации.

Против Ясаковой ведут дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере, ей грозит до 10 лет лишения свободы.

Ранее скрывшую получение ВНЖ в США жительницу Челябинска отправили под суд.