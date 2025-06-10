Иностранец, обвиняемый в распространении наркотиков, предстанет перед судом в Кузбассе

В Ленинском городском суде Кузбасса готовится судебное разбирательство по делу 23-летнего иностранного гражданина, обвиняемого в сбыте наркотиков. Молодой человек приехал в Кемеровскую область, намереваясь заняться распространением запрещенных веществ, написал сайт vse42.ru .

В апреле текущего года сотрудники правоохранительных органов провели обыск, в ходе которого у подозреваемого были обнаружены около 100 пакетов с метадоном, общая масса которых превышала 20 граммов. Кроме того, на мобильном устройстве молодого человека были выявлены снимки закладок и сообщения с координатами тайников, размещенных с запрещенным веществом.

Молодой человек проживал в столице России, где нашел объявление о высокооплачиваемом трудоустройстве. По полученной информации, он отправился в Белово, откуда вывез крупную партию наркотического препарата, предназначавшегося для последующего сбыта в Ленинске-Кузнецком. Сделав две закладки, молодой человек был задержан полицейскими.

Дело передано в суд, подозреваемый обвиняется по ряду статей, предусматривающих наказание сроком до 20 лет заключения.