Имущество жены и дочери фигуранта дела о хищениях на Соловках арестовали

Суд арестовал имущество жены и дочери обвиняемого по делу о хищениях на Соловках

В Москве суд принял решение об аресте имущества родственников одного из обвиняемых по делу об особо крупном хищении при проведении ремонтно-реставрационных работ на объектах ансамбля Соловецкого монастыря. Об этом сообщило РИА «Новости» .

В судебных документах отметили, что арестовано имущество дочери и супруги обвиняемого, а также две квартиры, три машины и два банковских счета.

Обеспечительные меры продлили до февраля 2025 года. По версии следствия, основания для продления срока ареста есть, поскольку, если его отменить, имущество может оказаться отчуждаемым.

Экс-руководителю департамента государственной охраны культурного наследия Минкультуры Владимиру Цветнову вынесли приговор по этому делу в мае 2023-го, суд также определился с наказанием для его бывшего заместителя Павла Мосолова и предпринимателей Татьяны Магдеевой и Сергея Семикова. Последние выиграли тендеры на проведение работ по реставрации монастыря. Все четверо получили от двух до четырех лет колонии, назначенное им наказание в суде сочли отбытым в СИЗО и под домашним арестом.

Еще одного фигуранта уголовного дела — Сергея Волкова — экстрадировали в Россию из Камбоджи. Следствие полагает, что с 2011 по 2016 год он вместе с сообщниками похитил бюджетные средства, которые выделял Минкульт. Нанесенный ущерб оценили более чем в 19 миллионов рублей.