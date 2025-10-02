Имущество владельца бренда «Кириешки» изъяли в доход государства

Тверской районный суд Москвы признал владельца бренда «Кириешки» миллиардера Дениса Штенгелова, его отца и супругу экстремистским объединением. Их активы были обращены в доход государства, сообщил «Коммерсант».

Под арест попали акции и доли 58 компаний холдинга «КДВ» на общую сумму 500 миллиардов рублей, а также личное имущество семьи.

Решение привели к немедленному исполнению. Представители ответчиков объявили, что намерены обжаловать его.

Холдинг «КДВ» занимает доминирующее положение на рынке снеков и кондитерской продукции. В него входят 10 фабрик в разных регионах России, которые выпускают более 700 видов изделий под 40 брендами, в том числе «Кириешки», «Бабкины семечки», «Яшкино» и другие.

По версии Генпрокуратуры, Николай Штенгелов с 2014 года оказывал финансовую помощь украинским националистическим батальонам, а его сын Денис после начала СВО поставлял продовольствие для ВСУ.

*Признаны экстремистским объединением в России.