Имущество топ-менеджера «Росатома» Сахарова арестовали по делу о взятках

Басманный суд Москвы арестовал имущество на сумму более 100 миллионов рублей, принадлежащее топ-менеджеру госкорпорации «Росатом» Геннадию Сахарову и его супруге. Об этом говорится в материалах дела о взятке, которые оказались в распоряжении РИА «Новости» .

Суд наложил арест на три квартиры в Москве, три автомобиля и одно машиноместо. При этом почти все имущество было оформлено на жену Сахарова.

Недвижимость находится в разных жилых комплексах столицы, но квартиры имеют примерно одинаковую площадь — от 63 до 66 квадратных метров. Машиноместо арестовали в ЖК, расположенном на проспекте Вернадского.

Под арест попал автомобиль Zeekr 001 2023 года выпуска, чья рыночная стоимость составляет около семи миллионов рублей. Он принадлежит супруге Сахарова.

Вторая арестованная машина относится к 2022 году выпуска, а третий автомобиль нашли при обыске загородного дома четы возле Внуково. По документам авто числится на балансе ООО «Интэнс Инжиниринг», бенефициаром которого является Сахаров.

Сахарова арестовали в конце марта. Его обвинили в получении взятки в особо крупном размере, но свою вину он не признал.