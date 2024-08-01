Имущество фигурантов дела «Военторга» арестовали

В Москве наложили арест на имущество подозреваемых в крупных хищениях при исполнении госконтрактов для нужд Минобороны России. О решении суда сообщил источник РИА «Новости» .

Суд в Москве 31 июля удовлетворил несколько ходатайств о наложении ареста на имущество фигурантов дела «Военторга». Собеседник агентства не уточнил, о каких именно ценностях шла речь.

Полиция задержала руководителя АО «Военторг» и бенефициара подконтрольных организаций по делу о хищении в особо крупном размере при исполнении госконтрактов на поставку «Армейских несессеров». По версии следствия, их стоимость завысили на 400 миллионов рублей. Правоохранители провели 64 обыска в Подмосковье, Псковской области, Республике Северная Осетия — Алания, на Кубани и Ставрополье, опросили более 30 свидетелей.