Имущество бывшего главного нарколога России арестовали

В Москве суд арестовал имущество бывшего главного нарколога Минздрава России Евгения Брюна. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на судебные документы.

Арест также наложили на имущество других фигурантов дела, в частности, экс-главы Московского научно-практического центра наркологии Сергея Копорова и бывшего вице-президента Российской наркологической лиги Владимира Якушева. Все они обвиняются в мошенничестве в особо крупном размере.

Собственники или владельцы арестованного имущества лишились права им распоряжаться. При этом неизвестно, о каких именно объектах недвижимости у Брюна идет речь.

У Якушева арестовали квартиру, два жилых и два нежилых здания, а также четыре земельных участка.

С февраля этого года уголовное дело рассматривает Кузьминский суд Москвы.

Брюна задержали 19 августа 2022 года, свою вину он не признал. Его обвинили в хищении 20 миллионов рублей из бюджета департамента здравоохранения Москвы. В январе 2023 года Мосгорсуд оставил его под домашним арестом. В мае на его место назначили доктора медицинских наук Антона Масякина.