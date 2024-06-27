Игоря Стрелкова отправили из СИЗО в колонию

Бывшего министра обороны Донецкой Народной Республики Игоря Стрелкова (Гиркина) утром 27 июня этапировали в колонию. Об этом заявила его жена Мирослава Регинская в своем Telegram-канале .

Она добавила, что не знает, в какой именно колонии будет находится ее супруг. По ее словам, с ней связывался адвокат Стрелкова.

Экс-министра ДНР приговорили в четырем годам лишения свободы за призывы к экстремизму. Стрелков не признал предъявленное ему обвинение. Суд рассмотрел апелляционную жалобу, но оставил приговор в силе.

В ноябре Стрелков сообщал о намерении баллотироваться в президенты России и попросил своих сторонников создать предвыборный штаб. На тот момент статус фигуранта по уголовному делу не мешал выдвижению в качестве кандидата на пост главы государства.