Игоря Стрелкова отправили из СИЗО в колонию

Жена экс-министра обороны ДНР Стрелкова сообщила о его этапировании в колонию

Фото: РИА «Новости»

Бывшего министра обороны Донецкой Народной Республики Игоря Стрелкова (Гиркина) утром 27 июня этапировали в колонию. Об этом заявила его жена Мирослава Регинская в своем Telegram-канале.

Она добавила, что не знает, в какой именно колонии будет находится ее супруг. По ее словам, с ней связывался адвокат Стрелкова.

Экс-министра ДНР приговорили в четырем годам лишения свободы за призывы к экстремизму. Стрелков не признал предъявленное ему обвинение. Суд рассмотрел апелляционную жалобу, но оставил приговор в силе.

В ноябре Стрелков сообщал о намерении баллотироваться в президенты России и попросил своих сторонников создать предвыборный штаб. На тот момент статус фигуранта по уголовному делу не мешал выдвижению в качестве кандидата на пост главы государства.

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