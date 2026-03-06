Хозяина квартиры, где скончались от утечки газа курсанты МВД, отправили в тюрьму

Суд отправил за решетку хозяина московской квартиры, где в 2021 году скончались от утечки газа два курсанта МВД. Это не первый подобный случай в «нехорошей» квартире, об этом рассказал МК.RU .

Трагические истории произошли в одной из квартир в пятиэтажном доме на улице Боженко. Первое отравление газом случилось в 2010 году — в больницу попала супружеская пара, мужчина скончался, а женщину в итоге признали недееспособной. После этого квартирой стал распоряжаться ее брат.

В 2016 году в квартире поменяли газовый водонагреватель. Новая утечка случилась в 2021 году. Квартиру арендовала девушка, курсант академии МВД. В один из дней в ванне мертвыми нашли курсантку и ее приятеля, учащегося того же вуза.

Следствие установило, что в квартире происходила утечка газа, который скапливался из-за неработающей вентиляции, что и стало причиной смерти жильцов.

Хозяину квартиры не удалось доказать в суде, что он не знал, как нужно эксплуатировать газовое оборудование. Его признали виновным по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшем смерть двух лиц.

Кунцевский суд приговорил мужчину к пяти годам лишения свободы, запретив еще в течение двух лет сдавать квартиры в наем.