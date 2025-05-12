Хирурга заподозрили в расправе над участницей конкурса «Миссис Россия» в Москве

Участницу конкурса «Миссис Россия» Наталью Маурер забили до смерти в Москве

В Москве до смерти избили победительницу конкурса «Миссис Нижний Новгород», участницу «Миссис Россия-2019», скрипачку Наталью Маурер. Тимирязевский райсуд заключил под стражу подозреваемого в убийстве, сообщил ТАСС .

«Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал меру пресечения в виде заключения под стражу Паштаеву А.Н., обвиняемому по части четвертой статьи 111 УК России („Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшей“)», — сообщил представитель судебной инстанции.

По версии следствия, мужчина сильно избил ее во время ссоры. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Тело 40-летней Маурер нашли 3 мая в квартире на Дубнинской улице, которая принадлежала матери Паштаева — 39-летнего хирурга, старшего научного сотрудника национального медицинского исследовательского центра «Микрохирургии глаза», сообщил Telegram-канал Baza.

У нее остались трое детей и муж, работавший солистом балета Нижегородского театра оперы и балета.

Ранее в Щелкове суд вынес приговор мужчине, который убил родную сестру. Будучи в пьяном состоянии, он избил и задушил женщину.