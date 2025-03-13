Группу продавцов фальшивых страховых полисов поймали в Петербурге

Сотрудники полиции Петербурга обезвредили банду из семи человек, которая занималась продажей ненастоящих полисов обязательного автострахования. Об этом сообщил телеканал «Санкт-Петерург».
Преступники активно привлекали клиентов, обещая низкие цены и быстрые результаты, но автовладельцы сталкивались с проблемами при попытке получить компенсацию после ДТП.
Мошенники использовали хитрую схему: рассылали сообщения через мессенджеры, представляясь агентами известных страховых компаний. Предлагали оформить полис на 15-20% дешевле рынка и присылали фальшивые документы со ссылкой на поддельный сайт. Этот ресурс создавался самими злоумышленниками.
В преступную группу входили шесть мужчин и одна женщина. С августа 2022 года пострадавшими стали более 90 человек из разных регионов России. Общий ущерб превысил семь миллионов рублей. После задержания мошенники добровольно вернули шесть миллионов.
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