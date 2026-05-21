Группу молодых людей задержали по делу о нападениях на прохожих в Петербурге

Следователи возбудили уголовное дело из-за нескольких случаев нападений на прохожих в Северной столице. В рамках расследования задержали четырех человек, сообщил телеканал «Санкт-Петербург» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по городу.

Согласно данным ведомства, на улицах Ломоносова и Думской фигуранты нападали на случайных прохожих: распыляли газовый баллончик в лицо, наносили удары руками и ногами по голове и телу.

Возраст задержанных варьируется от 16 до 21 года. Юным хулиганам уже предъявили обвинение.