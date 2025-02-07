Грабитель украл телефон у работника сервисного центра в Москве
Полиция Москвы задержала ограбившего сервисный центр мужчину
Мужчину, ограбившего работника сервисного центра в Москве, задержали. Об этом сообщила пресс-служба МВД.
«Злоумышленник ночью проник через незапертую входную дверь в сервисный центр, расположенный на Новослободской улице, и забрал со стеллажа смартфон, принадлежавший работнику организации», — заявили правоохранители.
Владелец гаджета заметил происходящее по камере видеонаблюдения. Он потребовал от подозреваемого вернуть телефон, но тот сбежал. Оперативники установили местонахождение грабителя, его задержали в Одинцове.
Злоумышленник успел продать телефон и потратить полученные деньги. По факту случившегося завели уголовное дело, фигуранту вынесли меру пресечения в виде подписки о невыезде.
В Санкт-Петербурге два дня назад задержали вора, который проникал в квартиры через подвал и отверстия в полу. Злоумышленник вынес из помещения на Ленинградской улице драгоценности на сумму около миллиона рублей.