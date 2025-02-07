Грабитель украл телефон у работника сервисного центра в Москве

Мужчину, ограбившего работника сервисного центра в Москве, задержали. Об этом сообщила пресс-служба МВД.

«Злоумышленник ночью проник через незапертую входную дверь в сервисный центр, расположенный на Новослободской улице, и забрал со стеллажа смартфон, принадлежавший работнику организации», — заявили правоохранители.

Владелец гаджета заметил происходящее по камере видеонаблюдения. Он потребовал от подозреваемого вернуть телефон, но тот сбежал. Оперативники установили местонахождение грабителя, его задержали в Одинцове.

Злоумышленник успел продать телефон и потратить полученные деньги. По факту случившегося завели уголовное дело, фигуранту вынесли меру пресечения в виде подписки о невыезде.

В Санкт-Петербурге два дня назад задержали вора, который проникал в квартиры через подвал и отверстия в полу. Злоумышленник вынес из помещения на Ленинградской улице драгоценности на сумму около миллиона рублей.