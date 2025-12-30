Готовившего нападение на школу иностранца задержали в Адыгее

ФСБ сообщила о задержании иностранца, готовившего теракт в школе Адыгеи

Бутылки с зажигательной смесью и два ножа изъяли сотрудники ФСБ у выходца из Центральной Азии, готовившего теракт в одной из школ Республики Адыгея. Об этом сообщил Центр общественных связей ведомства.

В ведомстве уточнили, что задержанный является сторонником запрещенной в России международной террористической организации.

К учебному заведению для проведения теракта иностранец приехал на своем автомобиле. В ходе осмотра транспортного средства задержанного силовики изъяли 10 бутылок с зажигательной смесью, два тактических ножа и флаг террористической организации.

Всю операцию потенциального боевика координировали иностранные кураторы через мессенджер Telegram.

Следователи республиканского управления ФСБ завели уголовное дело о покушении на совершение террористического акта.

ФСБ опубликовала видео с задержанием подозреваемого. Силовики вытащили и скрутили водителя из запорошенной снегом машины.

В ходе допроса задержанный заявил, что кураторы поручили ему поджечь новогоднюю елку в школе, а после — уехать из города.

Сегодня же стало известно, что сотрудники ФСБ задержали в Москве, Чечне и Ингушетии членов экстремистской группировки Батал-Хаджи Белхороева*. В ходе обысков правоохранители обнаружили у злоумышленников оружие, боеприпасы и взрывчатые вещества.

Группировка причастна к организации теракта 2019 года, при котором погибли глава Центра по противодействию экстремизму МВД по Ингушетии Ибрагим Эльджаркиев и его брат.