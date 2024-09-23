Главу «Военторга» Павлова вместе с сообщником оставили в СИЗО до конца года

Суд продлил арест главы «Военторга» Павлова и сообщника Исакова до 30 декабря

Проходящий по делу о мошенничестве глава «Военторга» Владимир Павлов остался под стражей до 30 декабря. На такой же срок Мещанский суд Москвы продлил арест для второго фигуранта дела — предпринимателя Тимура Исакова. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на своего корреспондента из зала суда.

Ходатайство о продлении ареста обвиняемых подали следователи. Судья полностью удовлетворил этот запрос.

«Ходатайство следователя удовлетворить и продлить содержание под стражей Павлова до 30 декабря», — заявила судья Майорова.

«Коммерсант» уточнил, что представляющие интересы главы «Военторга» адвокаты подали заявление о переводе подзащитного под домашний арест. По данным издания, в деле Павлова также могут появиться новые фигуранты.

Глава «Военторга» Владимир Павлов и Тимур Исаков находятся под стражей с 1 августа по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере.

По версии следствия, Павлов и Исаков вступили в сговор для хищения средств по госконтрактам на поставку армейских несессеров по завышенной цене в течении 2019–2022 годов. Поставкой товаров занимались подконтрольные Исакову организации. Общая сумма понесенного ущерба составила более 400 миллионов рублей.