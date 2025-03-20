Главу строительной фирмы заподозрили в обмане более 30 клиентов в Петербурге

Правоохранители из Санкт-Петербурга задержали генерального директора строительной компании по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере. Потерпевшими стали свыше 30 человек. Об этом сообщил сайт Gazeta.SPb со ссылкой на пресс-службу регионального ГСУ СК России.
По версии следствия, фигурант уголовного дела заключал с клиентами фирмы договоры на строительство индивидуальных домов и присваивал полученные средства после получения оплаты, не выполняя обязательств по строительству. Общая сумма ущерба превысила миллион рублей.
Полиция задержала злоумышленника на вокзале при попытке покинуть город. Фигуранту предъявили обвинение, решается вопрос об избрании меры пресечения.
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