Главу Сергиево-Посадского округа и директора МФЦ задержали по делу о взятках

Правоохранители задержали главу Сергиево-Посадского городского округа Дмитрия Акулова и руководительницу местного МФЦ, их обвиняют во взяточничестве. Об этом сообщила пресс-служба СК по Московской области

По версии следствия, глава округа получал от руководителя МФЦ взятки за покровительство на сумму не менее 15 миллионов рублей. Директора многофункционального центра также обвиняют в том, что с января 2019 по июль 2024 года она фиктивно трудоустроила не менее пяти номинальных сотрудников и получала за них зарплату. Суд отправил ее под стражу по делу о мошенничестве.

«За указанный период фиктивным сотрудникам начислена заработная плата в размере более 15 миллионов рублей», — отметили в пресс-службе.

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