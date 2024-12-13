Главу Минздрава Владимирской области задержали по делу о присвоении денег

Министра здравоохранения Владимирской области Валерия Янина задержали по делу о превышении должностных полномочий и присвоении средств. Об этом сообщила пресс-служба регионального СК.

«В настоящее время должностному лицу предъявлено обвинение. Мужчина задержан следователем СК в порядке статей 91 и 92 УПК РФ. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения», — заявили в ведомстве.

Следствие установило, что в период с 2021 года, когда обвиняемый был главврачом Александровской районной больницы, он без причины начислял сотрудникам повышенные выплаты, часть из полученных денег передавали ему.

После назначения Янина на пост министра здравоохранения в ноябре прошлого года он продолжил заниматься незаконной деятельностью. При получении очередной выплаты 11 декабря этого года его поймали с поличным.

Ранее полицейские задержали министра цифрового развития и связи Омской области Дениса Цуканова по уголовному делу. Подробности случившегося не раскрыли.