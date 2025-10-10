Главу фирмы обвинили в присвоении средств при сносе аварийных домов в Ленобласти

В Ленинградской области подошло к концу расследование дела о финансовых махинациях. Перед судом предстанет генеральный директор коммерческой организации из Лодейного Поля. Его обвиняют в мошенничестве с бюджетными средствами при реализации проекта по формированию комфортной городской среды, написал «Петербург2» .

По версии следствия, директор фирмы, которая получила подряд на снос многоквартирных домов, причастен к фиктивной утилизации строительного мусора. Вместо вывоза отходов на полигон и оплаты услуг, как предусмотрено сметой, предоставлялись ложные документы. В результате бюджетные средства в размере более 2,1 миллиона рублей были присвоены.

Пресс-служба следственного управления СК России по Ленинградской области сообщила, что собрана достаточная доказательная база. На имущество бизнесмена, оцененное в 5,3 миллиона рублей, наложен арест. Теперь решение о наказании будет принято судом.