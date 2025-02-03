Главу администрации Северодонецка задержали по делу о разбое и похищении

Главу администрации Северодонецка Николая Моргунова задержали по обвинению в участии в банде, разбое и похищении человека. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета.

По версии следствия, подозреваемый принимал активное участие в формировании и поддержке устойчивой вооруженной группы. По данным СК, Моргунов, будучи на тот момент главой администрации городского округа Брянка ЛНР, помогал преступникам похищать людей и вымогать деньги в качестве выкупа за их освобождение.

«Моргунов, <… > обладая в силу занимаемой должности полным объемом информации обо всех объектах недвижимости и значимых предприятиях города, об их фактических и номинальных владельцах, финансовом состоянии обеспеченных горожан, предоставлял данные сведения участникам бандформирования», — отметили в пресс-службе.

Правоохранители расследуют уголовные дела об 11 убийствах, шести фактах похищений людей и четырех разбойных нападениях, связанных с этой преступной группировкой.

Ранее Южный окружной военный суд приговорил криминального авторитета Аслана Гагиева по прозвищу Джако к пожизненному заключению. Его признали виновным в убийстве шести человек и руководстве бандой.