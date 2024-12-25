Главреда «Медиазоны» Смирнова обвинили в неисполнении обязанностей иноагента

Против главного редактора «Медиазоны»* Сергея Смирнова** возбудили уголовное дело за неисполнение обязанностей иноагента. Об этом сообщило РИА «Новости» .

«В отношении Сергея Смирнова** возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 330.1 УК РФ (Уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иноагентах)», — заявили агентству в правоохранительных органах.

По неуточненной информации, журналист долго не ставил в своих публикациях необходимые маркировки.

Максимальное наказание за это нарушение — два года тюрьмы, минимальное — штраф 300 тысяч.

Ранее телеведущую Татьяну Лазареву* заочно приговорили к шести с половиной годам колонии общего режима за оправдание терроризма в интернете. Еще ей на четыре года запретили публиковать посты в соцсетях.

* СМИ признано в России иностранным агентом

** Сергей Смирнов и Татьяна Лазарева внесены Минюстом России в реестр физлиц, выполняющих функции иноагента