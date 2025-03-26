Главарь ОПГ предстанет перед судом за организацию сети казино в ХМАО и ЯНАО

В Югре будут судить руководителя преступной группировки, которая создала сеть подпольных казино в ХМАО и ЯНАО. Об этом сообщил сайт Ura.ru.
После начала уголовного преследования он скрылся от правоохранительных органов, но был задержан в Египте и экстрадирован.
Сеть нелегальных игорных заведений действовала с декабря 2020 по октябрь 2021 года в Ноябрьске, Муравленко, Сургуте, Нефтеюганске и Нижневартовске. Доход группировки от азартных игр составил почти 300 миллионов рублей.
Уголовные дела в отношении других участников группы уже рассматривались в суде. Некоторые из них осуждены. Всего к ответственности по делу привлекли 15 человек.
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