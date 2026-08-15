Глава сети лжеброкеров предстанет перед судом в Петербурге

Следствие направило в суд дело против предполагаемой руководительницы подразделений лжеброкеров в Петербурге и Самаре. Ей вменяют 61 эпизод мошенничества, сообщает Piter.tv .

Группировка работала в нескольких регионах России с 2018 по 2024 год. По данным полиции, обвиняемая руководила ее подразделениями в Петербурге и Самаре и причастна к 61 эпизоду мошенничества.

Участники схемы предлагали гражданам, включая неплатежеспособных, консультации для получения банковских кредитов. Клиенты платили за услуги, а затем получали отказы от финансовых организаций. Для прикрытия незаконного бизнеса зарегистрировали более 30 юридических лиц.

Правоохранители провели свыше 100 обысков в десяти регионах и арестовали деньги, транспорт и ювелирные изделия на сумму не менее 15 млн рублей. В деле 34 фигуранта, которым вменяют более 140 эпизодов мошенничества, легализацию средств и организацию преступного сообщества, передает Neva.Today.