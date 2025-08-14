Гид получил срок за гибель девяти человек на вулкане на Камчатке

Гида на Камчатке осудили на 4,5 года тюрьмы за гибель девяти человек на Ключевском вулкане. Трагедия произошла в сентябре 2022 года, сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры.

Мужчина получил наказание в виде лишения свободы на срок четыре года и шесть месяцев с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Кроме того, ему запретили заниматься туристической деятельностью в течение трех лет.

В августе 2022 года два гида повели 10 человек в поход на вулкан Ключевская Сопка. Трое из группы остались в лагере на высоте 3300 метров, а остальные отправились на вершину вулкана.

Несколько туристов на обратном пути сорвались со склона на высоте 4150 метров. Сильный ветер и туман помешали спасателям оперативно провести эвакуацию. В итоге девять человек погибли, еще трое пострадали.