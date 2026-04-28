Гендиректор компании в ЯНАО предстанет перед судом по делу о гибели рабочего при пожаре

Генеральный директор одной из компаний, которого обвиняют в гибели сотрудника, предстанет перед судом в Лабытнанги (ЯНАО). Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на СУ СК РФ по региону.

По версии следствия, руководитель допустил к опасным работам человека без соответствующих навыков. В топливохранилище произошло возгорание нефтепродуктов. Они попали на одежду и тело рабочего. В результате пострадавший скончался от полученных ожогов.

Уголовное дело квалифицировано по ч. 2 ст. 216 УК РФ («Нарушение правил безопасности при ведении иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека»). Материалы дела с обвинительным заключением переданы в суд.