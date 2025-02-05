Гаишники под Тюменью задержали мужчину с партией наркотиков

В Тюменской области сотрудники Госавтоинспекции задержали мужчину с партией наркотиков. Об этом сообщила пресс-служба МВД.

В деревне Патрушева сотрудники ДПС увидели, предварительно, пьяного пешехода. Шапка и куртка мужчины были облеплены снегом.

«На вопрос полицейских о маршруте путешествия прохожий, которым оказался житель Тюмени 1969 года рождения, затруднился ответить», — заявили в ведомстве.

Автоинспекторы спросили пешехода, есть ли у него с собой запрещенные вещества. Мужчина забеспокоился и признался, что употребляет наркотики и носит их с собой.

В присутствии понятых правоохранители досмотрели тюменца. Нашли у него складной нож, топор и сверток с порошком. Позже экспертиза показала, что это были 217 граммов наркотиков. В итоге мужчину задержали.

На допросе он признался, что забрал наркотические вещества из тайника в лесу у деревни. Порошок планировал унести домой, чтобы потом распространить через закладки. Также обыскали квартиру мужчины и изъяли оттуда электронные весы.

По факту случившегося возбудили уголовное дело. Задержанного заключили под стражу.

Ранее в Москве мужчина спрятал наркотики в банках детского питания и завернул их в подгузники. Несмотря на необычную маскировку, его все равно поймали правоохранители.