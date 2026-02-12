«Гадалку» осудили за обман женщины на 650 тысяч рублей в Саратове

В Саратове вынесли приговор 25-летней местной жительнице, обвиняемой в мошенничестве. Об этом сайту «СарИнформ» сообщили в областной прокуратуре.

По информации надзорного ведомства, женщина предлагала услуги по гаданию на картах Таро, нумерологии, астрологии и эзотерике. В декабре 2022 года она встретила клиентку, которой понадобились «магические обряды».

За два года потерпевшая перевела «гадалке» 650 тысяч рублей за проведение различных ритуалов. Правоохранители возбудили уголовное дело. Злоумышленница признала вину и раскаялась, а также вернула клиентке часть денег. В результате суд оштрафовал ее на 400 тысяч рублей.